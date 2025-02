Scrive bietet qualifizierte elektronische Signaturen (FOTO)

Berlin (ots) - Scrive, ein führender Anbieter von Lösungen für elektronische

Signaturen, hat den Status eines Qualified Trust Service Providers (QTSP)

erhalten. Mit dieser Zertifizierung kann Scrive digitale Transaktionen

zuverlässig und grenzüberschreitend unterstützen und damit der kontinuierlich

wachsenden Nachfrage nach sicheren, Compliance-konformen und effizienten

Geschäftsprozessen in einer zunehmend digitalen Welt gerecht werden. Aktuell

bietet Scrive qualifizierte elektronische Signaturen in Schweden, in

Zusammenarbeit mit der schwedischen BankID (SE BankID). Weitere Länder und

nationale eIDs werden in Zukunft folgen - Scrive arbeitet bereits an einer

Implementierung für Deutschland.



Mit einem zunehmenden Fokus auf digitalen statt physischen Lösungen steigen

sowohl die Nachfrage nach zuverlässigem Schutz in der digitalen Welt wie auch

die Komplexität gesetzlicher Rahmenwerke. Als QTSP stellt Scrive sich diesen

Herausforderungen mithilfe von Scrive QES, einer Lösung, die sicherstellt, dass

Unternehmen die strengsten EU-Regulierungsstandards für sichere und

rechtsverbindliche digitale Transaktionen erfüllen können.







elektronische Signaturen, Siegel und Zeitstempel zu erstellen und zu validieren

sowie Zertifikate im Zusammenhang mit diesen auszustellen. Um den Status eines

QTSP zu erhalten, muss ein Anbieter ein strenges Zertifizierungsverfahren

durchlaufen und nach der Zertifizierung regelmäßige Audits durch eine von der EU

beauftrage Aufsichtsbehörde bestehen.



Warum Qualifizierte Elektronische Signaturen (QES) an Bedeutung gewinnen



Insbesondere in Branchen wie dem Finanz- und Telekommunikationssektor sind

Transaktionen oftmals hohen Betrugsrisiken ausgesetzt. QES bieten hier ein

entscheidendes zusätzliches Level an Sicherheit, und Verbrauchern damit die

Gewissheit rechtsverbindlicher und sicherer digitaler Transaktionen, gerade,

wenn es angesichts einer kontinuierlich steigenden Menge an Betrugsversuchen und

Fehlinformationen immer schwieriger wird, Vertrauen aufzubauen.



Unternehmen in der gesamten EU können QES nutzen, um aktuelle gesetzliche

Anforderungen einfacher zu erfüllen und auf diese Weise insbesondere in stark

regulierten Sektoren Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Die Einhaltung der

höchsten von der EU anerkannten Stufe elektronischer Signaturen ermöglicht es

Unternehmen außerdem, diese Compliance rechtssicher nachzuweisen und so das

Vertrauen in ihre digitalen Prozesse zu stärken.



Sichere digitale Transaktionen neu definiert

