Präsentation von Anixa Biosciences auf der 18. Jahreskonferenz des „European Life Sciences CEO Forum“

SAN JOSE, Kalifornien, 11. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass Herr Mike Catelani, President und CFO von Anixa, an der 18. Jahreskonferenz des „European Life Sciences CEO Forum“ teilnehmen wird, die von 26. - 27. Februar 2025 im Hilton Zurich Airport Hotel in Zürich in der Schweiz stattfindet.