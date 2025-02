CATALYX ERNENNT EXECUTIVE CHAIRMAN MARIO L. ROCCI ZUM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NEWTOWN, Pa., 11. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Catalyx, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für maschinelles Sehen, Automatisierung und Prozesssteuerung für die Life-Science- und Konsumgüterindustrie, gab heute bekannt, dass es Mario L. Rocci, Jr., Ph.D., zum Chief Executive Officer ernannt hat. Dr. Rocci, der seit März 2024 als Executive Chairman tätig ist, wird die strategische Expansion des Unternehmens weiter vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung der Produktion und der operativen Bereitstellung von Life-Science- und Konsumgütern liegt.

In seiner über 40-jährigen Karriere war Dr. Rocci in verschiedenen Positionen als Vorsitzender, Vorstandsmitglied, CEO und in der Geschäftsleitung bei globalen Organisationen im Bereich pharmazeutische Dienstleistungen tätig. Bei Catalyx war er maßgeblich am Aufbau eines erstklassigen Führungsteams beteiligt, das sich auf die Entwicklung und Bereitstellung technisch differenzierter Produkte und Dienstleistungen für die von ihm bedienten Branchen konzentriert.