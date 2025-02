Druck am Wohnmarkt wird sich weiter verstärken

BERLIN (dpa-AFX) - Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch einmal erheblich verschärfen. Davor warnte der Rat der Immobilienweisen bei der Vorstellung seines Frühjahrsgutachtens. "Wir müssen jetzt durch ein Tal der Tränen durch", sagte Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft. "Dieses Tal der Tränen liegt daran, dass wir eine riesige Lücke haben zwischen dem, was gebaut werden müsste und was eigentlich gebaut wird und auch in den nächsten Jahren auf den Markt kommt."

Für 2024 ist laut Gutachten nur mit etwa 210.000 neu genehmigten Wohnungen zu rechnen, ein Rückgang von 45 Prozent gegenüber 2023.