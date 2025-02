Marktführer QUADRA energy vor neuen Horizonten

Essen (ots) - Thomas Krings: "Vom Wind zur Sonne zur Batterie: hier entsteht

eine umfassende Plattform."



QUADRA energy künftig der verlässliche Lotse für Erneuerbare Energien: "Piloting

Renewable Energies"



Einladung an Fachpublikum zum Besuch auf der E-world





Bei der E-world 2025 stehen die Zeichen tatsächlich auf Erfolg: EuropasLeitmesse der Energiewirtschaft meldet mit über 960 ausstellenden Unternehmen,Institutionen und Verbänden eine Rekord-Ausstellerzahl. Um die große Nachfragenach Ausstellungsflächen zu bedienen, soll zur E-world 2026 eine weitereMessehalle geöffnet werden, wie die Veranstalter schon jetzt ankündigen. Vonbesonders großem Interesse für die Besucher der Fachmesse vom 11. bis 13.Februar in den Essener Messehallen wird auch in diesem Jahr wieder Deutschlandsführender Aggregator für Erneuerbare Energien QUADRA energy sein. Denn dasDüsseldorfer Unternehmen ist nicht nur von Fachmedien gerade erst wieder zumMarktführer im Bereich der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien gekürtworden. Die seit 2023 unter dem Dach des internationalenMulti-Energie-Unternehmens TotalEnergies als Mutterkonzern angesiedeltenGrünstrom-Experten haben sich inzwischen auch als zuverlässige Lotsen im Marktder Erneuerbaren Energien in Deutschland bewährt: Unter dem Motto "PilotingRenewable Energies" halten sie den Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschlandund die Energiewende auf Kurs.Fachzeitschriften wie ZfK, e&m, energate und montel haben jüngst in ihrenLeitartikeln zur Direktvermarktung erneut die herausragende Position von QUADRAenergy im Bereich der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien unterstrichen:die Düsseldorfer wurden wieder Marktführer mit einem beeindruckenden Portfoliovon 10,4 GW zum 1. Januar 2025 und einer prognostizierten Stromproduktion von 18bis 19 TWh für das Jahr 2025. Damit setzt QUADRA energy neue Maßstäbe in derBranche. Diese Zahlen verdeutlichen einen Vorsprung von über 1 GW zu denWettbewerbern und stehen für einen Marktanteil von rund 19 Prozent bei neugebauten Windenergieanlagen. Zudem untermauern sie QUADRA energys Rolle alsinnovativer Vorreiter der Energiewende und als verlässlicher Partner fürBetreiber von PV- und Windenergieanlagen."Wir sind sehr stolz darauf, uns in den letzten zwölf Jahren diese herausragendeMarktposition erarbeitet zu haben", freut sich QUADRA-energy- Sprecher Dr.Thomas Krings über den Erfolg. Und er betont: "Für uns ist das keinSelbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Wir setzen Qualität vor Menge;das hat sich bewährt. Mit unseren Produkten wollen wir nicht nur einer von