Europäischer Gaspreis weiter im Höhenflug Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag den Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am frühen Nachmittag stieg der richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat bis auf 59,39 Euro je Megawattstunde (MWh) …