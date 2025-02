Aktien Frankfurt Dax über 22.000 Punkte - Zoll-Drohungen schrecken kaum noch Der Dax hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt und ist erstmals über die runde Marke von 22.000 Punkten geklettert. Der deutsche Leitindex erreichte seine Bestmarke bei fast 22.004 Punkten. Am frühen Nachmittag stand noch ein Plus von 0,31 …