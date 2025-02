Sommet Education Business Solutions überarbeitet Talententwickungsmodelle

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Angesichts des raschen technologischenFortschritts, der ganze Branchen transformiert, prognostiziert der Future ofJobs Report 2024 des Weltwirtschaftsforums , dass sich 44 % der Kernkompetenzenbis 2028 weiterentwickeln müssen. Dieser Wandel unterstreicht die wachsendeBedeutung des kontinuierlichen Lernens. Laut dem LinkedIn Learning 2024 Reporthalten 79 % der Berufstätigen kontinuierliches Lernen für wichtig, um ihreKarriere voranzubringen - gegenüber 64 % im Jahr 2020. Im Hotel- undGaststättengewerbe ergab eine Umfrage von Sommet Education in Europa , dass 30 %der jungen Berufstätigen der persönlichen Entwicklung Vorrang einräumen, während29 % die berufliche Entwicklung als entscheidend für ihre Karriere ansehen.Als Antwort auf diese Trends hat Sommet Education, ein weltweit führenderAnbieter von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Gastgewerbe,Luxus und Gastronomie, die Sommet Education Business Solutions ins Lebengerufen. Diese Initiative bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Ausbildungund die Entwicklung von Führungskräften und stützt sich dabei auf das Fachwissenvon weltweit anerkannten Einrichtungen wie dem Glion Institute of HigherEducation, Les Roches, der École Ducasse, der Indian School of Hospitality undInvictus Education. Diese Lösungen wurden entwickelt, um das Potenzialhauseigener Talente freizusetzen, und nutzen die Erkenntnisse von über 300Pädagoginnen und Pädagogen, Weltklasse-Köchinnen und -Köchen und erfahrenenBranchenführerinnen und -führern.Benoît-Etienne Domenget, CEO von Sommet Education, betonte: "Die Nutzung unserererstklassigen Bildungseinrichtungen zur Verbesserung derTalententwicklungsmodelle von Unternehmen ist eine strategische Entwicklung.Durch die Integration von grundlegendem und lebenslangem Lernen bieten wir eineganzheitliche Lösung, die Unternehmen und ihre Teams befähigt, in einer sichständig weiterentwickelnden Branchenlandschaft erfolgreich zu sein."Das führende Unternehmen der Luxusgastronomie, Mandarin Oriental, hat sich mitSommet Education zusammengetan, um die Effektivität dieses Ansatzes zudemonstrieren. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung derLernerfahrungen von Lernenden, die Unterstützung unterversorgter Communities unddie Förderung von Mitarbeitenden durch maßgeschneiderte Schulungslösungen.Laurent Kleitman, CEO von Mandarin Oriental, kommentierte:"Die nächste Generation von Talenten ist von zentraler Bedeutung für dieGestaltung der Zukunft der Luxusgastronomie. Sie bringt neue Perspektiven ein,setzt neue Maßstäbe und trägt dazu bei, den legendären Service des Mandarin