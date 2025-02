Börsenstart USA - 11.02. - US Tech 100 schwach -0,27 %

Der Dow Jones steht bei 44.361,43 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: Coca-Cola +3,64 %, Apple +0,96 %, Nike (B) +0,88 %, IBM +0,69 %, Travelers Companies -0,94 %

Flop-Werte: Salesforce -1,45 %, American Express -1,33 %, Amgen -1,22 %, Walt Disney -1,18 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:53) bei 21.690,73 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Intel +4,45 %, GLOBALFOUNDRIES +3,81 %, ON Semiconductor +2,86 %, Electronic Arts +1,29 %, Arm Holdings +1,22 %

Flop-Werte: Marriott International Registered (A) -5,06 %, The Trade Desk Registered (A) -2,61 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,24 %, AppLovin Registered (A) -2,21 %, Workday (A) -1,96 %

Der S&P 500 steht bei 6.052,54 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: Ecolab +6,73 %, Intel +4,45 %, DuPont de Nemours +4,23 %, Phillips 66 +3,65 %, Coca-Cola +3,64 %

Flop-Werte: Fidelity National Information Services -16,90 %, Leidos Holdings -5,21 %, Marriott International Registered (A) -5,06 %, Arch Capital Group -3,52 %, Super Micro Computer -3,08 %