Vorkehrungen getroffen

Reaktor, jetzt willst Du Dich wirklich mit Corona rausreden? TUI war schon vor Corona ein Rohrkrepierer, man hätte zu Beginn von Corona aussteigen können, man hätte aussteigen können bei der Erholung als der erste Impfstoff gefunden wurde. Vor allem hätte man auch aussteigen können (oder müssen), weil es klar war, dass TUI eine mehrjährige Bilanzrestrukturierung durchlaufen muss. Und auch danach hätte man sich zurückziehen können, weil relativ schnell klar wurde, dass der Investorenbedarf an asset heavy Tourismus-Konglomeraten begrenzt war. Zu diesem Thema gab es hunderte von Postings in den Foren, u.a. von mir. Aber was machst Du? Du ziehst das konsequent durch, verkaufst keine Aktie, machst JEDE Kapitalerhöhung mit und buchst Dir horrende Verluste ein. Das hat nichts mit schlechten Markt Timing oder einem singulären Ereignis zu tun, sondern mit einer mehrjährigen, dauerhaften schlechten Einschätzung Deinerseits.



Das ist ja OK, solche falschen Einschätzungen passieren jedem Mal, auch mir. Aber was ICH dann nicht mache, oder besser: was keiner dann machen sollte, ist, sich in den Foren hinzustellen und anderen Leuten vorzuwerfen, dass sie keine Durchdringung für Börse haben. Das ist DIE Lachplatte schlechthin! Dass Du diese Diskrepanz in Deinen Worten & Tagen seit Monaten nicht durchdringst, ist unfassbar.







muhlan, wenn Du Dich an Deine eigenen Kommentare aus H2-2024 erinnerst, dann war Deine Erwartung sehr deutlich formuliert: die EZB wird die Zinsen senken, ergo wird der von TUI zu zahlende Kupon geringer und ergo sollte TUI so lange wie möglich warten, um die Zinskosten zu senken. Ich habe Dir seinerzeit schon widersprochen, dass Du diesen Trugschluss nicht ziehen kannst und die jetzige Zinsentwicklung belegt dies eindeutig. Trotz weiterer vier (!) Zinssenkung ist der langfristige Zins (10j Bund) eben nicht deutlich gesunken. Und jetzt wirfst Du mir vor, dass ich die einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht erkenne? Das ist Reaktor-Level.



Der Kupon einer 7j-Wandelanleihe (auch einer Baufi) wird - wie geschrieben - NICHT direkt am EZB Overnight oder 3m Zinssatz hängen. Sondern am langfristigen Zinssatz, am Kurs der TUI Aktie, am Abstand zum Strike, an der Vola in der TUI Aktie, am Kurs des Delta Placements. Dein „EZB senkt Zinsen, Kupon für TUIs WA wird günstiger“ ist einfach falsch. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt aus der Retrospektive beurteile (n kann). Die Aussage wäre jetzt forward looking genauso richtig.



Gerne noch mal: ich habe NICHT geschrieben, dass IN 2024 das Risiko bestand. Aber Wandelanleihe + RCF waren ein signifikantes Refinanzierungs-/Klumpenrisiko spätestens in Q1-2026, das man als Vorstand zeitig adressieren sollte. Nichts anderes hat das Management getan, ob nun Juli oder Oktober (?) der bessere Zeitpunkt gewesen wäre, das überlasse ich Dir.



Letzter Gedanke, der diese Diskussion noch lächerlicher erscheinen lässt: nehmen wir mal an, TUI hätte die neue Wandelanleihe am Freitag emittiert. Der Kurs wäre trotzdem wie bei jedem anderen Unternehmen deutlich in die Knie gegangen und Du hättest Dich trotzdem so dermaßen über die Dilettanten aufgeregt, dass die gerade jetzt beim sicherlich bevorstehenden Ausbruch bei 8,50 den Kurs in die Knie zwingen. Du tust nämlich gerade so, als gäbe es einen tatsächlichen Zeitpunkt, zu dem DU eine Emission für richtig erachtest. Den gibt es in Deiner Welt sicherlich nicht, da so gut wie jede Kapitalmaßnahme den Kurs belastet.





Dass ich hier den gleichen Mumpitz wie vor Monaten wieder kommentiere und das ohne jeden Fortschritt (ist es soo schwierig, einfach mal zuzugeben, dass man mit einem Punkt daneben gelegen hat?!) zeigt eigentlich nur, dass Abstinenz der beste Weg ist. Good luck für die Zahlen, you’ll need it.