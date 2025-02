Stahlindustrie in EU warnt vor Stilllegungen

vonHS schrieb gestern 08:21

Was für Deutschlands Stahlhersteller einst die Rettung ihrer grünen Transformation bedeutete, könnte ihnen nun zum Verhängnis werden. Hohe Wasserstoffpreise halten die Konzerne davon ab, den Stoff in ihrer Produktion einzusetzen.



Doch die Zeit drängt: In den Förderbescheiden ist fest vorgegeben, wann die Unternehmen sogenannten grünen, also umweltfreundlich produzierten Wasserstoff nutzen müssen. Sonst wackelt möglicherweise die Fördersumme von Bund, Ländern und der EU-Kommission, schreibt das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/wasserstoff-milliardenfoerderung-in-gefahr-stahlkocher-fuerchten-um-zukunft/100102283.html