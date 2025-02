US-Inflationsdaten: Droht Anlegern morgen die nächste Schockwelle?

Am 12. Februar 2025 veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics die neuesten Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten für Januar. Die Märkte sind gespannt, da dieser entscheidend für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve sein könnte. Eine anhaltend hohe Inflation könnte die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen zunichtemachen und sowohl Aktien- als auch Anleihemärkte unter Druck setzen.

Steigende Zölle auf Stahl, Aluminium und chinesische Waren könnten jedoch die Produktionskosten erhöhen und langfristig zu weiterem Preisdruck führen. Zudem deutet der starke Arbeitsmarktbericht für Januar mit einer Arbeitslosenquote von 4 Prozent und steigenden Löhnen darauf hin, dass die US-Inflation im Dienstleistungssektor hartnäckig bleiben könnte.

Sollte der Inflationsbericht am Mittwoch höher ausfallen als erwartet, könnten die Zinssenkungserwartungen der Fed weiter nach hinten verschoben werden. Dies würde insbesondere Growth-Aktien und Technologiewerte belasten, da diese Unternehmen empfindlicher auf höhere Finanzierungskosten reagieren.

Der S&P 500 hat sich in letzter Zeit seitwärts bewegt, in einem technischen Muster, das laut Fairlead Strategies darauf hindeutet, dass der US-Aktienindex auf einen Rückgang zusteuert. Der US-Leitindex befinde sich in einer "richtungslosen Konsolidierungsphase, die ein Tauziehen zwischen Angebot und Nachfrage zeigt", so Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies. Und weiter: "Wenn sich die Spulen auflösen (in beide Richtungen), ist die anschließende Bewegung in der Regel ziemlich steil."

Die Renditen von US-Staatsanleihen könnten steigen, wenn die Inflation hartnäckig bleibt. Anleger würden dann erwarten, dass die Fed ihre Zinsen länger auf einem hohen Niveau hält. Eine schwächere Inflation könnte hingegen eine Rallye am Anleihemarkt auslösen.

Kryptowährungen wie Bitcoin und XRP haben sich bereits vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten verteuert. Auch Ethereum, Solana und Dogecoin konnten Gewinne verbuchen.

Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research, betont die Bedeutung des Berichts für Kryptowährungen: "Die bevorstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten ist für den Kryptomarkt von entscheidender Bedeutung, da eine höher als erwartete Inflation die Chancen auf Zinssenkungen durch die Fed möglicherweise verringert und sich negativ auf Kryptowährungen auswirkt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





