E-Power Recources beauftragt SGS Canada mit metallurgischen Studien

Auf dem im Norden der kanadischen Provinz Québec gelegenen Tetepicsca-Projekt ist Flockengraphit das vorrangige Ziel von E-Power Resources (CSE: EPR, WKN: A3CL8W). Die hier bislang durchgeführten Arbeiten sollen nun mit metallurgischen Testreihen fortgesetzt werden. Mit diesem Arbeiten wurde das renommierte Untersuchungsnehmen SGS Canada beauftragt.

Die metallurgischen Tests werden mit drei auf dem Projekt genommenen Proben in den Laboren von SGS Canada am Standort Lakefield in der Provinz Ontario durchgeführt. Ziel der Arbeiten ist, die Metallurgie der Proben eingehend zu analysieren und zu bewerten. Im Vordergrund stehen dabei jene Graphitkonzentrate, die einen Anteil von mehr als 95% Graphitkohe (Cg) enthalten.

Neben der Höhe der Graphitkonzentration wird auch die maximale Flockengröße einen Untersuchungsschwerpunkt darstellen. Die Ergebnisse der Studie wird E-Power Resources anschließend dazu verwenden, die weitere Bewertung der Tetepisca-Liegenschaft hinsichtlich ihrer Flockengraphit-Eigenschaft voranzutreiben, um die zukünftigen Arbeiten auf jenen Teil der Liegenschaft zu fokussieren, die in dieser Hinsicht besonders interessant sind.

Mehr als eine Tonne Probenmaterial wurde im vergangenen Jahr gesammelt

Die Ausgangslage für die Testreihen ist günstig, denn das Tetepsica-Projekt beherbergt eine Reihe von Oberflächenmineralisierungen, die das Potenzial haben, Flocken-Graphit-Ressourcen zu sein. Geplant ist, die Geologie, Mineralogie und Metallurgie des Konzessionsgebiets bis zur Feldsaison 2025 weiter zu bewerten, um auf der Basis dieser Ergebnisse die vorrangigen Ziele für Bohrungen zu bestimmen. Am Ende des Prozesses soll eine neue Ressourcenabgrenzung stehen.

Zur Vorbereitung der jetzt anlaufenden Testreihen wurden in der Feldsaison 2024 Proben mit einem Gesamtgewicht von 1.037 Kilogramm gesammelt. Sie stammen u.a. von den Lagerstätten Captain Cosmos, Syndicate und Graphi West. Das Unternehmen hat eine vorläufige Bewertung der Gewinnung von Flockengraphit an den Tetepisca-Proben von Volt Carbon Technolgies Inc. fertigstellen lassen, wobei die unternehmenseigene Separierungstechnologie von Volt zum Einsatz kam. Es wurden verschiedene Testläufe an ausgewählten Proben ausgewählten Proben vorgenommen, die zeigten, dass in allen Proben große und riesige Flocken vorkommen. Zudem deutet sich an, dass das Graphit mit Hilfe der Technologie von Volt aus dem Tetepisca-Erz gelöst werden kann.

Das Konzessionsgebiet Tetepisca, das zu 100% von E-Power Resources kontrolliert wird, liegt etwa 220 km nördlich der Stadt Baie-Comeau im Norden der Provinz Québec. Das Konzessionsgebiet besteht aus 230 Claims, die eine Fläche von etwa 12.620 Hektar im aufstrebenden Graphitbezirk Tetepisca abdecken.

