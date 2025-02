Internationale Expertenjury enthüllt die Shortlist für den Lionel-Gelber-Preis 2025

TORONTO, 11. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Eine internationale Jury aus Praktikern, Journalisten und Wissenschaftlern hat die Auswahlliste für den Lionel-Gelber-Preis 2025 bekannt gegeben. Es ist die 35. Verleihung des Preises, mit dem das weltweit beste in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten ausgezeichnet wird. Der Gewinner erhält 50.000 CAD und wird aus den folgenden fünf Titeln ausgewählt:

Dollars und Herrschaft: US Bankers and the Making of a Superpower von Mary Bridges ( Princeton University Press)

von ( Press) Die Achillesfalle: Saddam Hussein , die C.I.A. und die Ursprünge der amerikanischen Invasion des Irak von Steve Coll (Penguin Random House)

von (Penguin Random House) Die guten Verbündeten: Wie Kanada und die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam den Faschismus besiegten von Tim Cook (Penguin Random House Canada)

von (Penguin Random House Canada) Für den Erfolg unseres hoffnungslosen Anliegens: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement von Benjamin Nathans ( Princeton University Press)

von ( Press) To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power von Sergey Radchenko ( Cambridge University Press)

„Die Jury hat fünf außergewöhnliche Bücher ausgewählt, die die Geschichte auf eine Weise erforschen, die für unser Verständnis der aktuellen Geopolitik von entscheidender Bedeutung ist", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises. „Diese Autoren haben neue Wege aufgezeigt, wie man über die Schnittmenge von Wirtschaft, Außenpolitik und internationaler Zusammenarbeit denken kann."

Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel-Gelber-Preises 2025 ausgewählt: Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitz), Prof. John Bew (London), Prof. Francis J. Gavin (Washington), Iain Martin (London) und Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Bekanntgabe des Gewinners :

Der Gewinner wird auf am 19. März 2025 bekannt gegeben. Der siegreiche Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 9. April 2025 ausgerichtet wird.