vVARDIS sichert 35 Mio. USD für bohrerfreie Kariesbehandlung

Ein Durchbruch in der Zahnmedizin: vVARDIS revolutioniert die Kariesbehandlung mit Curodont. Dank einer 35-Millionen-USD-Finanzierung von OrbiMed wird die bohrerfreie Kariesbehandlung Realität. In nur 5 bis 10 Minuten zu gesunden Zähnen – Curodont macht's möglich. Mit über 25 Jahren Forschung setzen die Gründer Dr. Haley und Dr. Goly Abivardi neue Maßstäbe. Gemeinsam mit OrbiMed strebt vVARDIS die weltweite Marktführerschaft in der Dentalinnovation an.

vVARDIS erhält eine Finanzierung von 35 Millionen USD von OrbiMed, um die bohrerfreie Kariesbehandlung Curodont auf den Markt zu bringen.

Curodont ist eine innovative, nicht-invasive Behandlung für frühe Karies, die ohne Zahnarztbohrer auskommt und bereits in vielen Zahnkliniken in den USA eingesetzt wird.

Die Partnerschaft mit OrbiMed zielt darauf ab, vVARDIS als führendes Unternehmen für innovative Dentalprodukte weltweit zu etablieren.

Curodont ermöglicht es, frühe Karies in 5 bis 10 Minuten zu behandeln, was die Behandlungszeiten für Zahnärzte und Patienten erheblich verkürzt.

vVARDIS wurde von den Zahnärzten Dr. Haley und Dr. Goly Abivardi gegründet und basiert auf über 25 Jahren Forschung und mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen.

OrbiMed ist eine führende Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen mit einem verwalteten Vermögen von rund 17 Milliarden USD und unterstützt den Aufbau von Weltklasse-Unternehmen im Gesundheitswesen.





