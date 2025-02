Salzgitter-Zahlen kein Kurstreiber

trick17-2 schrieb 08.02.25, 10:59

Ich finde die Geschichte der Direktreduktion in D spannend.

in den 1970er Jahren wurde von Korf Stahl die erste DRI in Hamburg errichtet, sie wird heute noch von ArcelorMittal betrieben,

wenig Einsatzzeiten zuletzt aufgrund hoher Erdgaspreise.



http://antikepapiere.de/korf-stahl.html



Die zweite DRI wurde Ende der 70 er in Emden errichtet.

Sie produzierte nur einen Sommer.

Auch hier hatte Korf seine Finger im Spiel.



Korf ging später pleite und starb 1990.



https://www.spiegel.de/wirtschaft/keiner-sieht-durch-a-ce6df809-0002-0001-0000-000041147306



DRI ist bisher keine Sucessstory in D, in anderen Ländern wurden Ankagen gebaut. Russland ist ein gutes Beispiel,

allerdings gibt es hier auch sehr günstiges Erdgas. DRI mit Wasserstoff gibt es großtechnisch noch nicht.



In dieser Woche gab es einen guten Ausblick von ArcelorMittal, was die Stahlaktien beflügelt hat.

Wollen wir hoffen, dass es so kommt. Meine Tradingposition in Voestalpine habe ich mit kleinem Gewinn verkauft.

ich hab bei Posco aufgestockt.



trick17