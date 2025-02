Calibre erweitert Mineralisierung bis zur Oberfläche in der Zone Frank, oberhalb der Ergebnisse aus dem Jahr von 2024 in der Goldmine Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada Bohrabschnitte umfassen 3,08 g/t Gold über 48,2 Meter, 1,62 g/t Gold über 44,6 Meter, 1,94 g/t Gold über 36,4 Meter und 3,47 g/t Gold über 12,6 Meter Die neu entdeckte Zone Frank wurde jetzt über 1 Kilometer in Streichrichtung und bis 500 Meter …