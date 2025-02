Dax erstmals über 22.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Dienstag unbeeindruckt von Zoll-Ankündigungen erstmals über die Marke von 22.000 Punkten geklettert. Der deutsche Leitindex erhöhte seine Bestmarke auf gut 22.046 Punkte. Auch zum Handelsschluss blieb der Dax über der runden Marke mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 22.037,83 Zählern.

Gründe für die Hausse sind neben positiv aufgenommenen Quartalszahlen in der laufenden Berichtssaison letztlich auch im günstigeren Zinsumfeld in der Eurozone zu finden - die Europäische Zentralbank versucht angesichts günstigerer Inflationsperspektiven mit Zinssenkungen der schwächelnden Wirtschaft zu helfen.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,14 Prozent auf 27.246,06 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent auf 5,390,91 Punkte zu, das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 rückt näher. Die Leitindizes in London und Zürich schlossen ebenfalls im Plus. In den USA notierten der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss nur wenig verändert.

Im Dax schoben kräftige Kursgewinne der Index-Schwergewichte SAP und Siemens an. Beide Papiere gingen auf Rekordhoch aus dem Handel. Beim Softwarehersteller SAP bedeutete dies ein Plus von 2,4 Prozent, Siemens legten um 1,8 Prozent zu.

Konjunktursensible Papiere aus der Automobilbranche wurden indes gemieden, auch wegen der Ungewissheit um Zölle: Porsche SE und Porsche AG verloren um die 1,6 Prozent, BMW gaben um 1,1 Prozent nach.

Im MDax sackten die Papiere von Tui nach Quartalszahlen um 10,8 Prozent ab. Analystin Chandni Hirani von der britischen Investmentbank Barclays sprach zwar von ermutigenden Resultaten des Reisekonzerns. Der Bereich Märkte und Airlines habe sich aber schwach entwickelt. Die Expertin sieht zudem eine Normalisierung im Buchungsverhalten.

An der Spitze des Nebenwerteindex sprangen Renk 11,7 Prozent in die Höhe. Der Ausbau der Beteiligung des Rüstungskonzerns KNDS gab Auftrieb. KNDS ist jetzt größter Aktionär des Panzergetriebeherstellers.

Salzgitter gaben um ein Prozent nach. Geschäftszahlen und Ausblick des Stahlkonzerns bewegten unter dem Strich nur wenig. Dies dürfte auch mit dem unlängst unterbreiteten Übernahmeangebot der Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling über rund 18,50 Euro je Aktie zu tun haben. Über diesen Kurs kamen die Papiere von Salzgitter in den vergangenen Wochen kaum hinaus.

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hatte im abgelaufenen Jahr überraschend einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Abschwung und Nachfragerückgang sei in den für das Unternehmen relevanten kaufmännischen und IT-Berufsgruppen angekommen, hieß es. Für die Aktien von Amadeus Fire ging es um drei Prozent nach unten./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 77,50 auf Tradegate (11. Februar 2025, 18:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %. Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 25,34 Mrd.. Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -1,33 %/+43,52 % bedeutet.