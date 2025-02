Tech-Werte glänzen: TecDAX führt gemischte Marktstimmung an!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,42% und steht aktuell bei 22.036,13 Punkten. Auch der SDAX kann mit einem Plus von 0,25% auf 14.731,12 Punkte zulegen. Besonders stark zeigt sich der TecDAX, der um 0,73% auf 3.835,07 Punkte steigt. Im Gegensatz dazu muss der MDAX einen leichten Rückgang hinnehmen und verliert 0,20%, womit er bei 27.241,93 Punkten notiert. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der Dow Jones mit einem moderaten Plus von 0,12% und erreicht 44.507,20 Punkte. Der S&P 500 hingegen bleibt nahezu unverändert und verzeichnet einen minimalen Rückgang von 0,01%, was ihn auf 6.065,89 Punkte bringt. Insgesamt spiegelt die heutige Entwicklung eine gemischte Stimmung an den Märkten wider, wobei insbesondere Technologiewerte im TecDAX positiv hervorstechen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von SAP mit einem Anstieg von 2.26%.Deutsche Telekom folgt mit 1.65% und Deutsche Bank verzeichnet ein Plus von 1.55%.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Porsche Holding SE führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.01%, gefolgt von Porsche AG mit -1.73% und Bayer , das um -1.43% fiel.Im MDAX stechen K+S mit 3.31% und Hugo Boss mit 3.24% hervor, während TeamViewer mit 2.75% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.Die MDAX-Flopwerte sind stark von der Deutschen Lufthansa betroffen, die um -3.66% fiel. Aroundtown und TUI verzeichneten noch größere Rückgänge von -3.84% und -10.24%.Die SDAX-Topwerte werden von der RENK Group angeführt, die mit 11.38% einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet. Kloeckner und Elmos Semiconductor folgen mit 2.87% und 2.47%.Auf der anderen Seite stehen die SDAX-Flopwerte, angeführt von Amadeus FiRe mit einem Rückgang von -4.55%. STRATEC und Energiekontor folgen mit -3.59% und -2.94%.Im TecDAX sind TeamViewer mit 2.75%, Elmos Semiconductor mit 2.47% und SAP mit 2.26% die Topwerte.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Evotec mit -3.36%, gefolgt von CANCOM SE mit -2.37% und Nagarro mit -2.33%.Im Dow Jones dominieren Coca-Cola mit 3.18%, Apple mit 2.74% und IBM mit 2.67% die Liste der Gewinner.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Walt Disney mit -0.94%, Visa (A) mit -1.18% und Salesforce mit -1.20% angeführt.Die Topwerte im S&P 500 werden von Intel mit 8.95%, Ecolab mit 7.86% und DuPont de Nemours mit 6.92% angeführt.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Marriott International Registered (A) mit -5.24%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit -4.76% und Super Micro Computer mit -4.22%.