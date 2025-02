Dax wieder auf Allzeithoch - Erstmals über 22.000 Punkte

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag weiter zugelegt und wieder ein neues Allzeithoch markiert. Um 17:07 Uhr stand der Index bei genau 22.046,41 Punkten und damit erneut so hoch wie niemals zuvor. Auf Tagessicht schloss der Index bei 22.038 Punkten, das waren 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Auf Schlusskursbasis ist das ebenfalls ein neuer Rekord.



Papiere von SAP führten die Liste kurz vor Handelsschluss mit einem Plus von gut zwei Prozent an, gefolgt von Siemens, Deutsche Bank und Telekom, die auch alle deutlich über ein Prozent zulegten. Die größten Kursverluste verzeichneten unter anderem Porsche, Qiagen, Volkswagen und Vonovia.





