Deutsche Börse will im laufenden Jahr für 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen Die Deutsche Börse will im laufenden Jahr für eine halbe Milliarde Euro eigene Aktien kaufen. Dies habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend in Frankfurt mit. Angesichts des "deutlichen …