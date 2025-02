Yukon Metals ernennt Susan Craig als unabhängige Direktorin in das Board of Directors

11. Februar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Susan Craig als unabhängige Direktorin in das Board of Directors des Unternehmens ( „Board“) mit Wirkung zum 10. Februar 2025 bekannt zu geben.

„Im Namen des gesamten Board freue ich mich, Susan Craig im Team und im Board von Yukon Metals willkommen zu heißen“, kommentierte Patrick Burke, Chair of the Board.

Rory Quinn, President und CEO, fügte hinzu: „Susan bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz wirkungsvoller Beiträge aus ihren Führungspositionen im Yukon mit. Ihre technische Expertise und Erfahrung in kritischen Bereichen wie Umweltschutz, kommunale Beziehungen, Unternehmensführung und Einbindung der indigenen Bevölkerung werden uns wertvolle Orientierungshilfen und Perspektiven bieten. Während wir uns auf unser Explorationsprogramm 2025 vorbereiten, freuen wir uns, Susan in unserem Board begrüßen zu dürfen, und sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge eine bedeutende Rolle für den Erfolg des Unternehmens bei all seinen Stakeholdern spielen werden.“

Die preisgekrönte Geologin Susan Craig verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Beratung in Bezug auf regulatorische, ökologische, soziale, indigene und gemeinschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie. Frau Craig hat an Projekten im Yukon und in British Columbia von der Explorations- und Entwicklungsphase bis hin zum Bau, zur Produktion und zur Schließung von Minen gearbeitet. Ihre Arbeit umfasst oft die Zusammenarbeit mit börsennotierten Bergbauunternehmen, Territorial- und Bundesregierungen, First Nations und Industrieverbänden. Sie hat auch mehrere Junior-Unternehmen geleitet und war als leitende Angestellte und Direktor tätig.

Frau Craig arbeitete erstmals 1995 mit einer First Nation zusammen, um ein sozioökonomisches Abkommen im Zusammenhang mit einem Bergbauprojekt im Yukon umzusetzen. Zu ihren Erfahrungen gehört die erfolgreiche Leitung des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens für das Projekt Galore Creek von NovaGold im Jahr 2006 und die Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung der Beteiligungsvereinbarung mit der Tahltan Nation. Frau Craig hat auch bei den Projekten Kemess Underground und Kutcho eng mit First Nations zusammengearbeitet.