Deutsche Börse mit Rekordergebnis - Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen so viel verdient wie noch nie. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Die Nettoerlöse zogen um 15 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen. Die Aktionäre sollen eine um 20 Cent auf 4 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten.

Bei Anlegern sorgte das Zahlenwerk allerdings erst einmal für Zurückhaltung. Der Aktienkurs des Unternehmens gab im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um knapp ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs nach./zb/he/jha/