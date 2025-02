Scholz kündigt rasche EU-Reaktion auf US-Zölle an Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine rasche Antwort der EU auf US-Sonderzölle auf Aluminium und Stahl angekündigt. Der SPD-Kanzlerkandidat sagte am Rande eines Bürgergesprächs in Ludwigsfelde: "Die EU kann und wird schnell reagieren." Die EU sei ein …