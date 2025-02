1 geheimer Top-Investor & Milliardär, der Warren Buffett Konkurrenz macht

David Abrams – Aus dem Geschichtshörsaal an die Wall Street

Darüber hinaus existieren auch heute noch viele weitere Investoren, die seinem Vorbild gefolgt und ähnlich erfolgreich sind.

Einer von ihnen ist der eher unbekannte David Abrams. Er wuchs in New Jersey (USA) auf und schloss die Universität von Pennsylvania mit einem Bachelor in Geschichte ab. Doch anschließend zog es ihn in den Finanzsektor, wo er im Merger-Arbitrage-Bereich seine Karriere begann.

Nach fünf bis sechs Jahren wechselte er nach Boston, wo er im Team des bekannten Value-Investors Seth Klarman seine Karriere fortsetzte. Er beschreibt David Abrams als „blitzgescheit“ und jemanden, „der ein gutes Puzzle mag“. Bei der Baupost Group sammelte Abrams weitere zehn Jahre in der Analyse von Unternehmen, Aktien und Anleihen Erfahrung.

Mit Abrams Capital zum Milliardär

1999 gründete David Abrams mit Abrams Capital schließlich seine eigene Investmentfirma, mit der er bisher ebenfalls große Erfolge feiert. Allein bis 2013 erzielte er eine Durchschnittsrendite von etwa 15 Prozent und übertraf so den S&P-500-Index im gleichen Zeitraum deutlich.

Für David Abrams bedeutet Value Investing weniger Risiko und mehr Ertrag. „Ich habe im Laufe der Jahre sehr viele Investoren beobachtet, und ich habe noch nie einen konstant Erfolgreichen gesehen, dessen Strategie nicht auf einem Value-Ansatz basierte“, so David Abrams in einem seiner sehr seltenen Interviews.

Er vermeidet zudem stets den Einsatz von Fremdkapital (Kredite, gehebelte Produkte), weil er in diesem Zusammenhang bereits zu oft ein schlechtes Ende beobachten konnte.

Allerdings gibt es für ihn keine Formel, die mechanisch funktioniert. „Jedes Unternehmen und jede Situation ist anders und muss deshalb permanent neu bewertet werden“, so sein Credo.

Aktuelle Fondszusammensetzung

In seinem Fonds hält David Abrams derzeit nur 13 Positionen , in dem der Hauptteil der 6,2 Milliarden US-Dollar auf noch deutlich weniger Aktien entfällt.

So sind bereits 44,5 Prozent des Portfolios in Loar-Holdings-Anteilen investiert, die David Abrams im zweiten Quartal 2024 erworben hat. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten für die Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungssektor. Zu den Produkten gehören unter anderem Bremssysteme, Enteisungslösungen, Steuertechnik und Sicherheitsausrüstung. Die Aktie kam im Mai 2024 an die Börse und ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 111 aktuell nicht mehr günstig bewertet (11.02.2025).

Die zweitstärkste Fondsposition ist mit 13,75 Prozent Gewicht Lithia Motors. Hierbei handelt es sich um einen der größten US-Neu- und Gebrauchtwagenhändler, der auch Reparatur- und Wartungsdienste sowie Finanzierungs- und Versicherungsprodukte bietet. Obwohl das Unternehmen stark wächst, notiert die Aktie nur zu KGV 10,5 (11.02.2025).

8,24 Prozent der Anlegergelder hat David Abrams derzeit in Asbury Automotive Group investiert, die im gleichen Segment wie Lithia Motors aktiv ist. Auch diese Aktie ist aus Value-Gesichtspunkten mit KGV 9,9 günstig bewertet (11.02.2025).

Weitere Fondspositionen bilden in absteigender Reihenfolge Alphabet, Energy Transfer, Meta Platforms, Coupang, Willis Towers Watson, U-Haul, Tempur Sealy, Cantaloupe und Nuvation Bio.

Fazit David Abrams

Bis auf Sondersituationen wie bei Loar Holdings setzt David Abrams sehr konzentriert auf wachsende Unternehmen, die eine gute Perspektive besitzen und dennoch günstig bewertet sind.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion