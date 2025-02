Wenig Bewegung - Zollpolitik und Inflation im Fokus

Da jetzt2025-02-04 PayPal prognostiziert Gewinn für 2025 über den Schätzungen, da der Turnaround an Fahrt gewinnthttps://de.marketscreener.com/kurs/aktie/PAYPAL-HOLDINGS-INC-23377703/news/ayPal-prognostiziert-Gewinn-fur-2025-uber-den-Schatzungen-da-der-Turnaround-an-Fahrt-gewinnt-48950017/PayPal prognostizierte am Dienstag einen Gewinn für das Gesamtjahr, der über den Schätzungen lag. Grund dafür waren die Bemühungen des digitalen Zahlungsriesen, das Wachstum bei Markenprodukten wieder anzukurbeln, die Preisgestaltung zu verbessern und die Kostensenkungsmaßnahmen zu verschärfen.Seit seinem Amtsantritt Ende 2023 hat sich PayPal-CEO Alex Chriss auf margenstarke Produkte konzentriert und "profitables Wachstum" als die neue Strategie des Unternehmens angepriesen. Seitdem hat PayPal seine Preisgestaltung überarbeitet und ist von der Jagd nach Umsatzsteigerungen abgekommen.Der optimistische Ausblick dürfte die Sorgen der Anleger über den zunehmenden Wettbewerb durch Big-Tech-Giganten und Fintech-Konkurrenten wie Block im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs lindern.PayPal hat sich bemüht, seine marktbeherrschende Stellung mit neuen Produkten zu verteidigen, darunter eine "Ein-Klick"-Kassenfunktion namens Fastlane, und hat lukrative Partnerschaften mit Unternehmen wie Global Payments und Fiserv geschlossen.Die Transaktionsmarge in Dollar, ein wichtiger Maßstab für die Rentabilität des Kerngeschäfts, stieg im Gesamtjahr um 7%."Die Verbesserungen, die wir bei der Markenkasse, Peer-to-Peer und Venmo vorgenommen haben, sowie die Fortschritte, die wir bei unserer Preis-Wert-Strategie gemacht haben, beginnen sich in unseren Ergebnissen niederzuschlagen", sagte Chriss.PayPal erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn zwischen $4,95 und $5,10 pro Aktie und übertrifft damit die Schätzungen der Wall Street von $4,90, die von LSEG zusammengestellt wurden.Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktionsmarge im Jahr 2025 zwischen 4% und 5% steigen wird.Stärkere Margen und eine höhere Rentabilität bei den Markenprodukten für den Checkout, zu denen auch die Kernzahlungsdienste von PayPal gehören, sorgten 2024 für Schlagzeilen bei dem Zahlungsunternehmen, nachdem die Ergebnisse jahrelang uneinheitlich waren.Die Verbraucherausgaben sind ebenfalls stabil geblieben, da die Amerikaner die Sorgen über hohe Zinsen und schrumpfende Ersparnisse verdrängen und von Reisen bis hin zum Online-Shopping alles ausgeben.Analysten und Anleger sind optimistisch, was die Aussichten für den Zahlungsverkehrssektor in diesem Jahr angeht, auch wenn die jüngste Einführung von Zöllen durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump gegenüber China als potenziell inflationär angesehen wird.Für das erste Quartal erwartet PayPal einen bereinigten Gewinn in der Spanne von 1,15 bis 1,17 Dollar pro Aktie und liegt damit über den Erwartungen von 1,14 Dollar.Die Weihnachtszeit lockte auch Käufer an, da Einzelhändler an Weihnachten, Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday tiefe Rabatte anboten.Der Nettoumsatz von PayPal stieg im vierten Quartal, das am 31. Dezember endete, um 4% auf 8,4 Milliarden Dollar. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte um 7% und spiegelt damit die Ergebnisse der traditionellen Kartennetzwerke Visa und Mastercard wider.Der bereinigte Gewinn lag im vierten Quartal bei 1,19 Dollar und damit über den Schätzungen von 1,12 Dollar.Die Aktien von PayPal stiegen im Jahr 2024 um fast 40 % und übertrafen damit den breiteren Markt und beendeten drei Jahre lang den jährlichen Rückgang.Paypal mit alten 5 Milliarden + neuen 15 Milliarden Aktienrückkaufprogramm im Packet = 20 Mil. Was soll noch aus dem Ruder driften?Der neuen CEO ist ein Mann vom Fach mit Hintergrund!!Der Aktienkurs von 92 bis 100 US dürfte innerhaln der verbleibenden 10 Monate zu erreichen sein, da alle anderen Zahlen aufwärtsgerichtet sind.Die techn. Überkaufte Situation wird sich glätten und zum seitlichen Boden ausbilden, natürlich sind Störungen zu berücksichtigen,aber diese haben wir durch Trump oder anderen Fakten, ich kann damit Leben!!!Ich habe keinen Effektenlombardkredit zu laufen – also kein Problem!! Natürlich ist die Wunschrichtung nach Norden.Wer ein wenig Erfahrung mitbringt wird alle Wogen umschiffen, ich habe die 2. Tranche !!.Ich habe nachgelegt und warte auf "Weihnachten" wenn auch hier auf der Insel zur Zeit sommerliche Temperaturen herrschen.https://newsroom.paypal-corp.com/2023-08-14-PayPal-Names-Alex-Chriss-as-Next-President-and-CEOVideo mit Hintergrund:>> Externen Inhalt hier ansehen <