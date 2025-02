Wiremind feiert ein Jahrzehnt der Innovation und des globalen Wachstums

Paris (ots/PRNewswire) - In den letzten 10 Jahren kann Wiremind auf ein

beträchtliches Wachstum von einem kleinen Team mit einem einzigen Kunden auf

über 120 Mitarbeiter und mehr als 60 Kunden zurückblicken.



Mit marktführenden Lösungen wie CAYZN, EVENTORI, CARGOSTACK und PAXONE treibt

Wiremind mit seinen Optimierungslösungen Innovationen in der Transport-, Fracht-

und Unterhaltungsbranche kontinuierlich an.







der Kunden und Mitarbeiter zusammenkamen, um ein Jahrzehnt der Erfolge zu

feiern. "Wo Innovation auf greifbare Ergebnisse trifft" ist das Leitmotif von

Wiremind seit seiner Gründung im Jahr 2014 durch Colin Girault-Matz und Charles

Pierre.



Von einem einzigen Projekt zur Optimisierung des Revenue Managements für

zunächst nur einen Kunden hat sich Wiremind zu einem vertrauenswürdigen

Technologieführer mit 15 Millionen Euro ARR und einem profitablen Wachstum von

+40% pro Jahr seit seiner Gründung entwickelt.



Schnelle Expansion & Internationale Anerkennung



Folgende bedeutende Meilensteine markieren den erfolgreichen Werdegang von

Wiremind, vom ersten unterzeichneten Vertrag bis hin zum anerkannten

Branchenführer:



- 2015: Markteinführung von CAYZN, der Revenue Management Lösung für die

Passagierindustrie, die sofortige Ergebnisse für iDTGV erbringt.

- 2016: Wiremind bring nur ein Jahr später CAYZN Tracking auf den Markt, eine

Lösung die für die Überwachung von Wettbewerbern für Fluggesellschaften,

Eisenbahnen und Busse gedacht ist, wobei OUIGO zu einem Schlüsselkunden wird.

- 2017: Emirates SkyCargo implementiert SKYPALLET, die

Kapazitätsoptimierungslösung von Wiremind, und markiert damit seinen Einstieg

in den Frachtsektor.

- 2018: Paris Saint-Germain (PSG) wird der erste große Sport- und

Veranstaltungskunde und steigert mit Hilfe von EVENTORI seine

Ticketing-Einnahmen.

- 2020: SNCF, Frankreichs Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnriese, entscheidet sich

für CAYZN und festigt damit die Führungsposition von Wiremind im

Personenverkehr.

- 2021: Einführung von Wiremind Cargo, unterstützt durch Investitionen von

CargoTech, und Etablierung einer Führungsposition bei digitalen Lösungen für

die Luftfracht.

- 2024: Wiremind gewinnt 15 neue Kunden hinzu.



Wireminds Vision für eine globale Führungsrolle



"Bei Wiremind setzen wir seit unserer Gründung künstliche Intelligenz ein und

werden für das nächste Jahrzehnt unsere Investitionen in Forschung und

Entwicklung hierfür beschleunigen", sagte Charles Pierre, Mitbegründer und CTO

von Wiremind. "Die Zusammenarbeit mit führenden Institutionen und Seite 2 ► Seite 1 von 2





