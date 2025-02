Paukenschlag bei BYD: Autonomes Fahren für alle Kunden?

Chinas Elektroauto-Gigant BYD verschärft den Wettbewerb mit Tesla mit einer überraschenden Ankündigung. Der Konzern will künftig sein autonomes Fahrsystem auch in den günstigen Einstiegsmodellen verbauen. "2025 wird das erste Jahr des intelligenten Fahrens für alle", erklärte BYD-Chef Wang Chuanfu und prognostizierte, dass selbstfahrende Systeme bald so selbstverständlich sein werden wie Sicherheitsgurte.

Analysten von Jefferies sehen darin eine "180-Grad-Wende" in der BYD-Strategie, die das Unternehmen als technologischen Vorreiter in der Automobilbranche neu positioniert.