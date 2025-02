Die Britischen Jungferninseln erhalten von S&P ein Staatsrating von BBB/A-2

Maßnahmen der Behörde und stabiler Ausblick unterstreichen die Stabilität des Gebiets und seine Position als globales Finanzdienstleistungszentrum

ROAD TOWN, Britische Jungferninseln, 11. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Investitionen der Britischen Jungferninseln (BVI) in ihren institutionellen Rahmen und ihre wirtschaftliche Entwicklung haben dazu geführt, dass die Kreditwürdigkeit des Territoriums von S&P mit dem Investment-Grade-Rating BBB/A-2 eingestuft wurde. Das Rating wurde von einem „stabilen" Ausblick begleitet, was darauf hindeutet, dass die BVI als Drehscheibe für globale Finanzdienstleistungen auf soliden Füßen stehen und das Vertrauen der Investoren rechtfertigen. Das Gebiet mit interner Selbstverwaltung wurde für sein umsichtiges Vorgehen bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen und für seine Bemühungen um die Eindämmung von Risiken in seinem Umfeld ausgezeichnet.