Quantinuums „Reimei"-Quantencomputer ist nun bei RIKEN voll einsatzfähig und läutet eine neue Ära des hybriden Quanten-Hochleistungsrechnens ein

TOKIO, 11. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, das weltweit größte Unternehmen für integrierte Quantencomputer, und RIKEN, Japans größte umfassende Forschungseinrichtung, gaben heute die erfolgreiche Vor-Ort-Installation des Quantencomputers „Reimei" von Quantinuum auf dem RIKEN-Campus Wako in Saitama, Japan, bekannt. RIKEN hat eine Weltklasse-Anlage für den Quantencomputer mit eingefangenen Ionen entworfen, vorbereitet und geliefert, die Generationen von Hochleistungsquantensystemen ermöglichen wird.

Der Quantencomputer „Reimei" von Quantinuum, der in der Weltklasse-Einrichtung RIKEN installiert ist, wird den wissenschaftlichen Fortschritt im Quantencomputing in der Physik, Chemie und anderen Anwendungen beschleunigen.

Diese hochmoderne Maschine ist nun voll funktionsfähig und läutet eine neue Ära der Entdeckung und Innovation ein. Mit der Installation in RIKENs Weltklasse-Einrichtung haben japanische Forscher nun direkten Zugang zu Quantinuums hochmoderner Quantencomputertechnologie, die als die leistungsfähigsten Systeme der Welt bekannt ist. Die Hardware von Quantinuum zeichnet sich dadurch aus, dass sie als einziges verfügbares System eine einzigartige Architektur verwendet, die Qubits physisch bewegt und so neue Werkzeuge und Möglichkeiten erschließt, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Die außergewöhnliche Leistung und Konsistenz des Systems werden durch die Stabilität der erstklassigen Umgebung der Einrichtung unterstützt, die so konzipiert, gebaut und gewartet wird, dass die Fähigkeiten der Quantencomputer von Quantinuum maximiert werden.

Dieser leistungsstarke Quantencomputer mit dem Namen „Reimei", was auf Japanisch „Morgenröte" bedeutet, symbolisiert das unglaubliche Potenzial der Quantentechnologie und integrierter hybrider Rechenplattformen. Der Quantencomputer mit gefangenen Ionen von Quantinuum wird mit dem berühmten japanischen Flaggschiff-Supercomputer Fugaku von RIKEN zusammenarbeiten und eine hochmoderne Quanten-HPC-Hybridplattform schaffen, die für Berechnungen ausgelegt ist, die die Fähigkeiten herkömmlicher Supercomputer übertreffen – ein aufregender Fortschritt für die wissenschaftliche Forschung.