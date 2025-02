MHC kündigt strategische Partnerschaft mit DTECH Software and Technology an, um das Kundenkommunikationsmanagement in der gesamten EMEA-Region zu stärken MINNEAPOLIS, 12. Februar 2025 /PRNewswire/ - MHC, ein führender Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für die Dokumentenautomatisierung und den Workflow, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit DTECH Software and Technology („DTECH") …