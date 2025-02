Vantage Markets schließt mehrjährige Sponsoring-Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP

PORT VILA, Vanuatu, 12. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, eine führende globale Multi-Asset-Handelsplattform, freut sich, seine Partnerschaft mit Ferrari, einem der kultigsten Teams im Motorsport, bekannt zu geben. Mit dieser am 13. Januar 2025 startenden Zusammenarbeit wird Vantage offizieller Partner des F1-Teams von Scuderia Ferrari HP, was für beide Marken einen wichtigen Meilenstein in ihrem Streben nach Spitzenleistungen darstellt.

Als offizieller Partner wird Vantage im Formel-1-Ökosystem von Ferrari und auf allen Ferrari-Plattformen als Teil einer Verbindung vertreten sein, die gemeinsame Werte beim Streben nach Exzellenz und Innovation verkörpert.