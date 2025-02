Lufthansa-Konzern gründet eigenen Reiseveranstalter

BigStepsMonkey schrieb 05.02.25, 09:10

Guten Morgen; sie seitlich nach unten tendierende Seitwärtstendenz ist elementar - nicht gebrochen! -> es sieht nun eher nach Rücksetzern aus, hier z.B. kann durchaus auch EUR 5,60 nochmals Thema werden. Es passiert einfach viel zu wenig positives; das Geschäftsfeld ist schwierig, die Umstände auch; die Margen belastet und die Ausblicke in die nahe Zukunft vorerst auch. Also nichts, was man kurzfristig (innerhalb von 3-12 Monaten) verändern kann -> dies gibt der Kurs wieder. Es ist leider "ein Trauerspiel sondersgleichen".