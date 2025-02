Deutsche Börse wie erwartet mit Rekordzahlen - Aktie legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen so viel verdient wie noch nie. Der Konzern rechnet zudem erwartungsgemäß mit weiteren Zuwächsen und kündigte den Rückkauf eigener Aktien für bis zu einer halben Milliarde Euro an. Die zuletzt gut gelaufenen Deutsche-Börse-Papiere legten nachbörslich zu.

Die Nettoerlöse zogen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent auf etwas mehr als 5,8 Milliarden Euro an. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro geklettert, teilte der Börsenbetreiber am Dienstag nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Unter dem Strich verdiente der Konzern 1,95 Milliarden Euro und damit 13 Prozent mehr als vor einem Jahr.