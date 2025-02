DAX weiter bullisch unterwegs

Nachdem der DAX durch den kurzen Rückfall auf 21.252 Punkte zu Beginn dieses Monats zurückgefallen war und anschließend am Donnerstag der letzten Woche ein frisches Hoch ausbilden konnte, hat sich im Chatverlauf ein sogenanntes Island Gap gebildet und signalisierte weitere Kaufbereitschaft der Investoren. Diese reichte im Dienstagshandel in der Spitze auf 22.046 Punkte, womit der einstige Widerstandsbereich um 21.500 Zählern zunehmend seinen Einfluss verliert. Für die nächsten Tage können demnach weitere Kursgewinne an 22.271 und darüber 22.592 Punkte erwartet und über entsprechende Long-Positionen gehandelt werden. Aus technischer Sicht liegen derzeit keine größeren Rückfallrisiken vor, könnten aber mit der Ankündigung von Zöllen durch die USA auf europäische Produkte zu scharfen Rücksetzern führen. In diesem Fall findet der DAX bei 21.800 und darunter 21.513 Punkten entsprechende Unterstützungen vor, eine längere Konsolidierung mit Abschlagsrisiken zurück auf 20.522 Zähler kann dagegen erst unterhalb von 21.252 Punkten für das heimische Leitbarometer abgeleitet werden. Übergeordnet aber bleibt das Chartbild auf allen Zeitebenen äußerst bullisch zu bewerten, sodass etwaige Rücksetzer nur von kurzer Dauer sein dürften.

Aktuelle Lage