Hypoport fängt Verluste elegant ein

Insgesamt wird der Hypoport-Aktie nach einem erfolgreichen Test der Unterstützungszone von 168,00 Euro im Dezember weiteres Kurspotenzial zugetraut, zumal sich die letzte Aufwärtsbewegung in fünf Wellen abgespielt hatte und damit ein Kaufimpuls gesetzt wurde. Gelingt es demnach, die laufende Konsolidierung seit dem Jahreshoch durch einen Sprung mindestens über 207,50 Euro zu beenden, würde dies unmissverständliche Hinweise auf eine Rallyefortsetzung zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 223,40 Euro liefern, ein Sprung darüber würde die nächste Zielzone bei 246,00 Euro aktivieren und sich für ein entsprechendes Engagement anbieten. Sollte jedoch die Schwäche kurzzeitig zurückkehren, könnte Hypoport noch auf 187,00 Euro und damit erneut das 38,2 % Fibonacci-Retracement zurücksetzen. Kritisch für die Aktie dürfte es aber erst darunter werden, in diesem Szenario müssten noch einmal die Dezembertiefs bei 156,60 Euro als Ziel ausgerufen werden.

Trading-Strategie: