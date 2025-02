Hemostemix profitiert von CEIV-Pharma-Zertifizierung für Airport in Puerto Rico

Hemostemix PR, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Biotech-Gesellschaft Hemostemix (TSXV:HEM; FRA:2VF0) wird künftig den Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) in Puerto Rico als hochmodernes Logistikzentrum für ihre eigenblutbasierte Stammzellentherapie nutzen. Soeben hat der Flughafen die renommierte CEIV-Pharma-Zertifizierung der International Air Transport Association (IATA) erhalten und zieht damit gleich mit internationalen Drehkreuzen wie Miami oder Amsterdam. Diese Zertifizierung stärkt den Status von Puerto Rico als weltweiter Knotenpunkt für Logistikdienstleistungen für Biologika und pharmazeutische Produkte.

Die CEIV-Pharma-Zertifizierung gewährleistet die höchsten Standards bei der Handhabung, Lagerung und dem Transport von Biologika und pharmazeutischen Produkten und erfüllt strenge internationale Qualitäts- und Sicherheitskriterien. Mit dieser Zertifizierung reiht sich SJU in eine elitäre Gruppe großer globaler Drehkreuze und etabliert Puerto Rico weiter als strategischen Knotenpunkt in der globalen Lieferkette für Biologika und Pharmazeutika.

Thomas Smeenk, Präsident und CEO von Hemostemix PR Inc., kommentierte: „Die Erlangung der CEIV-Pharma-Zertifizierung durch den Luis Muñoz Marín International Airport ist ein Beweis für das Engagement Puerto Ricos für Exzellenz in der Logistik von Biologika und Pharmazeutika. Diese Zertifizierung verschafft Hemostemix PR Inc. Zugang zu einem weltweit führenden, zertifizierten Logistikzentrum für Biologika und ermöglicht die effiziente Lieferung von ACP-01-Therapien an Patienten auf der ganzen Welt.“

Hemostemix sieht die Aufwertung des Flughafens in Puerto Rico als Bestätigung seiner Standortentscheidung für das Land. Die reibungslose Logistik unterstütze die Mission von Hemostemix PR, die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit durch innovative regenerative Therapien zu verbessern. Die robuste, zertifizierte Infrastruktur von SJU stellt sicher, dass empfindliche biologische Präparate wie ACP-01 mit höchster Sorgfalt und Compliance transportiert werden und die strengen Anforderungen von Hemostemix erfüllen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für eine Kursentwicklung zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der betreffenden Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es kommt kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote zustande, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen und nicht auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, eine Haftung für Vermögensschäden oder die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an der Aero Energy Ltd. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf den Kurs der Aero Energy Ltd.-Aktien auswirken kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von der Aero Energy Ltd. für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.