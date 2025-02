Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (von NuWays AG): Buy

12.02.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ISIN: DE0005493092



Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 12.02.2025

Target price: EUR 5.50

Target price on sight of: 12 months

Last rating change:

Analyst: Henry Wendisch



H1 prelims broadly in line / Mixed start into Kovac era; chg.

Topic: BVB released H1/Q2 results, which came in softer than in the year before due to lower transfer income, yet being in line with our estimates. Moreover, Niko Kovac meanwhile finished his second game as head coach - so far with a mixed record. In detail:



Q2 sales decreased 11.1% yoy to EUR 137.2m (eNuW: EUR 140.5m). This was mainly driven by a decline in match operations sales of EUR 17.3m (-13.3% yoy; eNuW: EUR 17.9m) caused by a fewer amount of home games (8 vs 10 in prior year) as well as reduced TV marketing sales of EUR 59.0m (-17.4% yoy; eNuW: 60.7m). The latter was mainly driven by the longer league phase of the UCL meaning that income from international TV marketing is recognized at a later date during the year compared to the previous year.



On this basis and following reduced transfer income, Q2 EBITDA decreased to EUR 33.0m (eNuW: EUR 34.9m). Yet, given an H1 EBITDA of EUR 58.7m, BVB remains fully on track to achieve its FY24/25 guidance of EUR 110-120m EBITDA. While the departure of Donyell Malen to Aston Villa should affect H2 EBITDA positively, the head coach change should have the opposite effect. Mind you, that we still have not accounted for the CWC this summer, as FIFA is yet to disclose prize money details. Hence, there is still upside to our estimates.

Unlucky Bundesliga debut for Kovac. Last weekend, Niko Kovac coached his first match in the Bundesliga, which BVB lost 1-2 at home against Stuttgart, one of the team competitors in the race for a top-4 finish. Despite the defeat we regard the performance as solid, and the win for Stuttgart as rather lucky. That being said, BVB currently is in 11th place, 7 points behind 4th. In this regard, it appears challenging but still well possible to achieve the UCL qualification for the coming season, which is why we remain our estimates for the FY25/26e.



UCL. On the contrary to the Bundesliga, BVB yesterday won the first leg of the play-off round 3-0 at Sporting Lisbon, which hands the team a strong advantage for the second leg next Wednesday. Mind you, BVB will play either Lille or Aston Villa, should they advance to the round of 16. Both teams should be beatable for the team, which is thus leaving a certain upside to our estimates (round of 16 exit).



Reiterate BUY with an unchanged PT of EUR 5.50 based on DCF.

You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31735.pdf For additional information visit our website:

https://www.nuways-ag.com/research-feed



Contact for questions:

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

++++++++++

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



2084853 12.02.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (12. Februar 2025, 09:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,25 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,00 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+82,65 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst:



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,45 € , was eine Steigerung von +5,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer