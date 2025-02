LotusFlare als Betreiber von innovativem grenzüberschreitendem Telko-Prämienprogramm ausgewählt

LotusFlare DNO Cloud wurde ausgewählt, um die Softwaregrundlage für dieses innovative Programm zu liefern. Die Kommunikationsdienstanbieter (Communication Service Provider, CSPs) haben eine leistungsstarke Plattform geschaffen, um personalisierte Angebote, exklusive Deals und einen nahtlosen Zugang zu Prämien in verschiedenen Märkten innerhalb der Allianz anzubieten. Das Programm ermöglicht es den Kundinnen und Kunden von sieben führenden Anbietern, Prämien zu verdienen und einzulösen und auf Reisen von kostenlosem Kundensupport zu profitieren. Diese Initiative stärkt die Kundenbindung und eröffnet den teilnehmenden Telekommunikationsunternehmen interessante neue Einnahmequellen.

„Durch unser regionales Prämienprogramm können unsere Kundinnen und Kunden bei Reisen in einen der Märkte der Allianz auf interessante lokale Angebote und Aktionen zugreifen. Mit LotusFlare wollen wir eine nahtlose und ansprechende Plattform aufbauen, die unseren Kundinnen und Kunden mehr Möglichkeiten an die Hand gibt und für eine bessere Reiseerfahrung sorgt", so Raphael Lee, Head of International Digital Services bei Singtel.

„Wir freuen uns, dass wir als Teil dieses bahnbrechenden Programms mit den führenden CSPs ausgewählt wurden. Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission von LotusFlare, Technologie und Kundenerfahrung zu vereinfachen und wertvolle Geschäftsergebnisse zu liefern", kommentiert Eric Morhenn, Chief Commercial Officer, LotusFlare. „Wir haben gesehen, wie Prämienprogramme den Wert für Kundinnen und Kunden steigern und die Markentreue erhöhen können. Wir freuen uns darauf, dieses Programm gemeinsam erfolgreich durchzuführen."

LotusFlare DNO Cloud ist eine Cloud-native, mandantenfähige Plattform zur Vereinfachung der Integration und des Partnermanagements, die es mehreren Telekommunikationsbetreibern ermöglicht, im Rahmen eines einzigen Prämienprogramms zusammenzuarbeiten. In einer Zeit, in der der Aufbau von Ökosystemen und die Förderung von Partnerschaften der Schlüssel zu einer größeren Wertschöpfung sind, hebt DNO Cloud Kundenbindungsprogramme auf die nächste Stufe. Durch den Einsatz von LotusFlare DNO Cloud haben die sieben teilnehmenden Telekommunikationsunternehmen eine nahtlose Integration ihrer Prämiensysteme erreicht und bieten ihren Kundinnen und Kunden ein einheitliches und grenzüberschreitendes Erlebnis.

