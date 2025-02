JEFFERIES stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat für Just Eat Takeaway die Anlageempfehlung "Buy" ausgesprochen und sieht das Kursziel bei 22,50 Euro. Er habe seine Schätzungen für den Essenslieferdienst mit Blick auf den Abschluss des Verkaufs von Grubhub überarbeitet, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 16:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 16:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.