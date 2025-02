Treatment.com AI schließt eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Rocket Doctor Inc. ab, einem schnell wachsenden Unternehmen für digitale Gesundheit, das Ärzten ermöglicht, Patienten in den USA und Kanada umfassend zu versorgen

Hinzufügung von ~[C$1,9] Millionen ungeprüfter ARR-SaaS-Einnahmen

Gesamtwert der abrechenbaren Dienstleistungen stieg auf ~ C$7,1 Millionen, gegenüber C$4,3 Millionen im Jahr 2023

Wachsendes Netzwerk von über 300 Ärzten, die derzeit bis zu 20 Fachgebiete (einschließlich Hausarztpraxen, Frauengesundheit, psychische Gesundheit, Kardiologie, Psychiatrie, Innere Medizin, Pädiatrie) unterstützen, 500.000 Patientenbesuche (über 650 pro Tag

Ermöglichung für medizinisches Fachpersonal, virtuelle Kliniken der nächsten Generation aufzubauen, und Förderung der Ausweitung digitaler Gesundheitsdienste in ganz Nordamerika

Hinzufügung der firmeneigenen KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattform von Rocket Doctor stärkt die Fähigkeit von Treatment.com AI, Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben

Berücksichtigung von Treatment.com-Aktien im Wert von ca. 11 Mio. CAD mit einer bedingten Gegenleistung von bis zu ca. 9,5 Mio. CAD auf der Grundlage bedeutender Leistungsmeilensteine

Vancouver, BC – 12. Februar 2025 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Februar 2025 einen endgültigen Aktienkaufvertrag (die „endgültige Vereinbarung“) mit Rocket Doctor Inc. („Rocket Doctor“) und den Stammaktionären von Rocket Doctor in Bezug auf die geplante Übernahme von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere am Kapital von Rocket Doctor durch Treatment (die „geplante Transaktion“) abgeschlossen hat. Rocket Doctor ist ein kanadisches Unternehmen mit bundesstaatlicher Rechtsform, das darauf abzielt, die Art und Weise der Gesundheitsversorgung zu verändern, indem es Ärzten die Möglichkeit gibt, ihre eigenen virtuellen Praxen zu eröffnen und so den Bürgern einen schnellen Zugang zu hochwertiger, umfassender medizinischer Versorgung zu ermöglichen, die durch fortschrittliche Geräte und proprietäre Technologie unterstützt wird.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, das Team von Rocket Doctor in unserem Ökosystem willkommen zu heißen. Bill und Harry haben eine innovative, proprietäre und schnell wachsende Plattform aufgebaut, die es Ärzten ermöglicht, digitale und virtuelle Versorgung aufzubauen und nahtlos in ihre Praxis zu integrieren. Im Rahmen dieser Übernahme planen wir die Implementierung der geplanten KI-Krankenschwester von Treatment, wobei wir unsere Global Library of Medicine (GLM) und unsere kürzlich angekündigte Sprachdialog-Anwendung nutzen werden, um die Patientenauswahl und -einweisung vor den Terminen bei Rocket Doctor zu verbessern. Dies wird nicht nur dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und die Ärzte auf der Plattform zu unterstützen, sondern auch einen Proof of Concept für den zukünftigen kommerziellen Verkauf der Software von Treatment liefern."

Rocket Doctor ist eine technologiegetriebene digitale Gesundheitsplattform und ein Marktplatz, der Hindernisse abbaut, die den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung einschränken. Die firmeneigene Software stattet Ärzte mit „Plug-and-Play“-Tools aus, mit denen sie erfolgreiche unabhängige Praxen in virtuellen und hybridisierten persönlichen/virtuellen Versorgungsmodellen betreiben können. So können sie Patienten in abgelegenen Gemeinden, insbesondere in ländlichen und nördlichen Gemeinden in ganz Kanada und bei Medicaid in den Vereinigten Staaten, eine maßgeschneiderte Versorgung bieten.

Rocket Doctor überbrückt die Kluft im Gesundheitswesen, indem es über ein Dutzend einzigartiger Tools in sein eigenes HIPAA-konformes elektronisches Patientenaktensystem (EMR) integriert, darunter künstliche Intelligenz (KI) und große Sprachmodelle (LLMs), um die Krankengeschichte der Patienten vor dem Besuch zu erfassen, automatisch medizinische Notizen zu erstellen, frühere Krankenakten abzurufen, Übersetzungen in über 200 Sprachen bereitzustellen, den richtigen Patienten dem richtigen Arzt zuzuordnen und viele andere Tools, die die medizinische Praxis effizienter machen und gleichzeitig die Patientenversorgung verbessern.

Seit dem Start vor fast fünf Jahren hat Rocket Doctor über 300 Ärzte bei der Versorgung von über 500.000 Patientenbesuchen in ganz Nordamerika unterstützt. Rocket Doctor wurde in Ontario, Kanada, gegründet und hat sich seitdem auf Alberta, British Columbia und New Brunswick sowie in den Vereinigten Staaten auf Kalifornien, Maryland und New York ausgedehnt. Die Expansion in diesen Gebieten ist durch wichtige Partnerschaften mit Krankenhäusern wie dem Georgian Bay General in Ontario und seiner virtuellen Notaufnahme, Engagewell IPA und den Federally Qualified Health Centers in NY sowie der Central California Alliance for Health, einem von Medicaid verwalteten Versorgungsplan mit 450.000 Mitgliedern in Kalifornien, schnell vorangeschritten. Mit Blick auf die Zukunft hat Rocket Doctor eine gesunde Pipeline von weiteren Provinzen und Bundesstaaten sowie neue B2B-Geschäfte und Wachstum in bestehenden Bundesstaaten und Provinzen, die für 2025 eine Expansion anstreben.

Von 2023 bis 2024 erzielte Rocket Doctor bis Ende November 2024 ein Wachstum von 88 % gegenüber dem Vorjahr bei den jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von ca. [1,9] Millionen CAD. Im Jahr 2024 betrug der Nettoverlust von Rocket Doctor etwa [1,3] Millionen CAD im Vergleich zu [2,4] Millionen CAD im Jahr 2023. Im gleichen Zeitraum stieg der Gesamtwert der abrechenbaren Leistungen von 4,3 Millionen CAD im Jahr 2023 auf 7,1 Millionen CAD bis Ende 2024. Der Gesamtwert der abrechenbaren Leistungen umfasst alle abrechenbaren Leistungen und Gebühren, die von Ärzten in Rechnung gestellt werden, die die Rocket Doctor-Plattform nutzen.

Alle Finanzinformationen in Bezug auf Rocket Doctor wurden weder geprüft noch von einem Wirtschaftsprüfer geprüft und enthalten nicht GAAP- und nicht IFRS-konforme Kennzahlen wie MRR, ARR und den Gesamtwert der abrechenbaren Leistungen. Die Finanzinformationen und nicht GAAP- und nicht IFRS-konformen Kennzahlen werden nur zur Veranschaulichung und als Anhaltspunkt für die finanzielle Leistung von Rocket Doctor bereitgestellt. Die Finanzinformationen sollten nur zur Bewertung der Transaktion herangezogen werden und nicht als Hinweis auf die zukünftige Leistung von Rocket Doctor.

Rocket Doctor wurde auch von seinen Kollegen und Industriepartnern für seinen innovativen Ansatz und seine Technologie anerkannt, mit dem Ziel, unnötige Notaufnahmen von Patienten mit geringer Akuität zu verhindern und den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung für alle zu ermöglichen. Zu den Auszeichnungen gehören:

Treatment und Rocket Doctor wurden beide von Klinikern gegründet und werden von ihnen geleitet. Sie haben die gemeinsame Mission, sicherzustellen, dass die Gesundheitsversorgung vertrauenswürdig, relevant und für alle verfügbar ist, und tragen so dazu bei, den Verwaltungsaufwand für medizinisches Fachpersonal in unseren derzeitigen Gesundheitssystemen zu reduzieren.

Die geplante Übernahme von Rocket Doctor eröffnet das Potenzial für vorgefertigte Partnerschaften mit Gesundheitssystemen in den USA und Kanada für Treatment sowie Möglichkeiten, die Präsenz innerhalb dieser Partnerschaften zu erhöhen. Ebenso bietet das Netzwerk von Rocket Doctor mit über 300 Ärzten die Möglichkeit für eine vorgefertigte Pilotumgebung für die erwartete Weiterentwicklung der GLM-Plattform von Treatment.

Treatment und Rocket Doctor haben beide proprietäre Technologielösungen entwickelt, die auf KI/ML basieren. Neben der Möglichkeit, die Technologien zu integrieren und eine durchgängige Patientenerfahrung von der Aufnahme bis zur Entlassung zu bieten, bietet die Nutzung der KI-Sprachassistenten von Treatment (durch die am 28. Januar angekündigte geplante Übernahme von Alea Health) und des GLM von Treatment die Möglichkeit, die Abläufe von Rocket Doctor weiter zu optimieren und die Effizienz und Rentabilität positiv zu beeinflussen.

Das Führungsteam von Rocket Doctor unter der Leitung von Dr. William Cherniak und Harry Cherniak wird die Stärke des Behandlungsteams weiter erhöhen. Ihre Erfahrung sowie das Fachwissen und die Fähigkeiten des gesamten Rocket-Doctor-Teams verbessern die Fähigkeit von Treatment, zu skalieren, technologische Fortschritte voranzutreiben und seine Wirkung im gesamten Gesundheitsspektrum zu erweitern, erheblich.

Dr. William Cherniak, praktizierender Notarzt und Experte für öffentliche Gesundheit, ist Absolvent der medizinischen Fakultät der University of Calgary und hat einen MPH-Abschluss der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, wo er als Sommer-Stipendiat tätig war, sowie ein Stipendium für globale Krebsbekämpfung des US-amerikanischen NIH/National Cancer Institute's Center for Global Health. Er ist Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Bridge to Health Medical and Dental, einer in Kanada eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation und einer US-amerikanischen 501c3-Organisation, die dazu beigetragen hat, über 800 Mitarbeiter im Gesundheitswesen auszubilden und über 50.000 Patienten in Ostafrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika kostenlos zu versorgen. Dr. Cherniak hat an der Keck School of Medicine der University of Southern California und der Northwestern University unterrichtet und ist Assistenzprofessor am Department of Family and Community Medicine der University of Toronto, Abteilung für Notfallmedizin, sowie außerordentlicher Professor an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Department of International Health.

Harry Cherniak bringt Fachwissen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaft und Recht mit. Er hat einen HBA von der Ivey Business School der Western University, einen MSc von der London School of Economics und einen JD von der University of Toronto. Harry praktizierte Gesellschaftsrecht bei Torys LLP und ist ein erfahrener Experte für M&A-Transaktionen. Zu den von ihm vertretenen Mandanten gehören die Bank of Nova Scotia (bei ihrer strategischen Partnerschaft mit Canadian Tire und der 3, 1 Milliarde Dollar teuren Übernahme der ING Bank of Canada), Sun Life Financial und Manulife Financial (bei verschiedenen Projektfinanzierungen), Alliance Films (bei der Übernahme durch Entertainment One), Rogers Communications (bei den Vereinbarungen mit Bell Canada über den 1,3 Milliarden Dollar teuren Kauf von 75 % von Maple Leaf Sports and Entertainment) sowie für eine Reihe von Private-Equity-Firmen (bei M&A-Transaktionen und laufender Unternehmensarbeit). Während seines Aufenthalts in London arbeitete Harry für den Abgeordneten Jon Trickett, der zuvor Schatten-Lordpräsident des Kronrats und Schatten-Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie war.

Dr. William Cherniak, Mitbegründer und CEO von Rocket Doctor, kommentiert: "Die Reise begann vor über fünf Jahren mit dem Gedanken, wie man fortschrittliche Technologie nutzen kann, um Ärzte in die Lage zu versetzen, Medizin zu praktizieren, und gleichzeitig den Zugang zu medizinischer Versorgung für einige unserer am stärksten ausgegrenzten Gemeinschaften zu verbessern. Als wir im Herbst 2019 mit Rocket Doctor begannen, machte die digitale Gesundheit <1 % aller Arztbesuche in Kanada und <5 % in den Vereinigten Staaten aus. Wir waren uns damals nicht bewusst, dass die globale Pandemie, die nur wenige Monate später ausbrechen sollte, die Medizin mit einem Ruck aus dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert katapultieren würde. Die explosionsartige Zunahme digitaler Tools, innovativer Ansätze und jetzt auch künstlicher Intelligenz/maschinellen Lernens und großer Sprachmodelle hat neue Möglichkeiten geschaffen, das Burnout von Klinikern zu reduzieren, den Zugang zur Versorgung zu erweitern und unsere Gesundheitssysteme zu verbessern. Wir freuen uns, dem Behandlungsteam unser Fachwissen, unsere Fähigkeiten, unsere Kliniker und unsere Software zur Verfügung zu stellen, um unsere Reichweite und Wirkung zusammen mit ihrer innovativen Technologie rasch zu erweitern.“

Transaktionsübersicht

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Treatment.com die im Rahmen der bestehenden einfachen Vereinbarung von Rocket für zukünftiges Eigenkapital („SAFE“) geschuldeten Beträge begleichen und 100 % der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Rocket Doctor (die „Rocket Doctor-Aktien“) für eine Gesamtgegenleistung erwerben, die (i) den Stammaktien von Treatment. com mit einem Marktwert von 7.688.640 USD, zahlbar bei Abschluss („Closing“) der geplanten Transaktion (die „Closing Consideration Shares“), und (ii) vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Meilensteine nach 12 und 24 Monaten zusätzliche Stammaktien von Treatment mit einem Marktwert von bis zu 6.902.560 USD, zahlbar an die Inhaber von SAFEs und Aktionäre von Rocket Doctor gemäß den Governance- und Sicherheitsvereinbarungen (die „bedingten Kaufpreisanteile“) und zusammen mit den Abschlussvergütungsanteilen die „Vergütungsanteile“). Die Gegenwertaktien werden zu einem angenommenen Preis von 0,65 $ pro Schlussgegenwertaktie ausgegeben, und die bedingten Kaufpreisaktien werden, falls sie ausgabefähig werden, zu einem angenommenen Preis pro bedingter Kaufpreisaktie ausgegeben, der dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien von Treatment.com an der Canadian Securities Exchange entspricht, vorbehaltlich etwaiger Mindestpreisanforderungen der Canadian Securities Exchange.

Die im Rahmen der geplanten Transaktion ausgegebenen Abschlussvergütungsaktien unterliegen einer vertraglichen Treuhandvereinbarung für einen Zeitraum von 28 Monaten ab dem Abschlussdatum, wobei 20 % dieser Vergütungsaktien alle vier Monate freigegeben werden, beginnend zwölf Monate nach dem Abschlussdatum.

Alle bedingten Kaufpreisaktien, die bei Erreichen des 12-Monats-Meilensteins ausgegeben werden können, unterliegen einer vertraglichen Hinterlegung für einen Zeitraum von mindestens 30 Monaten, wobei 20 % dieser bedingten Kaufpreisaktien am Tag des Erreichens des 12-Monats-Meilensteins (dem „12-Monats-Feststellungsdatum“) freigegeben werden; 20 % dieser bedingten Kaufpreisaktien werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 12-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 16 Monate nach dem Abschluss; 20 % dieser bedingten Kaufpreisanteile werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 12-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 20 Monate nach dem Abschluss; 20 % dieser bedingten Kaufpreisanteile werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 12-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 24 Monate nach Abschluss und 20 % dieser bedingten Kaufpreisanteile werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 12-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 30 Monate nach Abschluss.

Alle bedingten Kaufpreisanteile, die bei Erreichen des 24-Monats-Meilensteins ausgegeben werden können, unterliegen einer vertraglichen Hinterlegung für einen Zeitraum von mindestens 32 Monaten, wobei 40 % dieser bedingten Kaufpreisanteile am Tag des Erreichens des 24-Monats-Meilensteins (dem „24-Monats-Feststellungsdatum“) freigegeben werden; 40 % dieser bedingten Kaufpreisanteile werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 24-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 28 Monate nach dem Abschluss; 20 % dieser bedingten Kaufpreisanteile werden am späteren der folgenden Zeitpunkte freigegeben: (i) dem 24-Monats-Feststellungsdatum und (ii) 32 Monate nach dem Abschluss.

Das Unternehmen steht in keiner Beziehung zu Rocket Doctor und zu den einzelnen Wertpapierinhabern von Rocket Doctor. Derzeit ist keine Änderung in der Geschäftsführung oder im Vorstand des Unternehmens geplant. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen. Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion übernimmt das Unternehmen durch den Erwerb von Rocket Doctor langfristige Verbindlichkeiten von Rocket Doctor in Höhe von ca. 542.000 US-Dollar.

Es wird nicht erwartet, dass die Transaktion eine grundlegende Änderung für das Unternehmen darstellt (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert), noch wird erwartet, dass sie zu einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) führt.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion hat das Unternehmen zugestimmt, Rocket Doctor ein Darlehen in Höhe von 675.000 CAD zu gewähren, das wie folgt ausgezahlt werden soll: (a) 75.000 CAD bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung; (b) 75.000 CAD zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) 15 Tage nach dem Datum des Inkrafttretens der endgültigen Vereinbarung und (ii) dem Abschlussdatum; (c) 75.000 $ zum früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) 30 Tage nach dem Datum des Inkrafttretens und (ii) dem Abschluss; und (d) 450.000 $ zum Abschlussdatum.

Die Transaktion unterliegt weiterhin einer Reihe von Bedingungen, darunter: der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, und der Abschluss von Arbeitsverträgen mit William und Harry Cherniak. Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI (künstliche Intelligenz) und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu verbessern und aktuelle Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. Mit der Unterstützung von Hunderten von medizinischen Fachkräften weltweit hat Treatment.com AI eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt – die Global Library of Medicine (GLM). Mit mehr als 10.000 medizinischen Expertenbewertungen liefert die GLM geprüfte klinische Informationen und Unterstützung für alle medizinischen Fachkräfte und bietet empfohlene Tests (physische und Laboruntersuchungen), Bildgebung und Abrechnungscodes. Die GLM hilft medizinischen Fachkräften (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren, schafft mehr Zeit für notwendige persönliche Patiententermine und ermöglicht eine größere Konsistenz bei der Qualität der Patientenbetreuung. Die GLM-Plattform von Treatment.com AI unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen und ermöglicht die Einbeziehung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Treatment finden Sie www.treatment.com oder per E-Mail: info@treatment.com

Über Rocket Doctor Inc.

Rocket Doctor ist eine technologiebasierte digitale Gesundheitsplattform und ein Marktplatz, der Hindernisse abbaut, die den Zugang zu einer hochwertigen, umfassenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung einschränken. Unsere firmeneigene Software stattet Ärzte mit den Werkzeugen aus, um erfolgreiche Praxen in virtuellen und hybridisierten persönlichen/virtuellen Versorgungsmodellen zu betreiben, und ermöglicht es ihnen, Patienten in abgelegenen Gemeinden, insbesondere in ländlichen und nördlichen Gemeinden in ganz Kanada und bei Medicaid in den Vereinigten Staaten, eine maßgeschneiderte Versorgung anzubieten. Durch die Nutzung großer Sprachmodelle, KI/ML und drahtloser medizinischer Geräte überbrückt Rocket Doctor die Kluft im Gesundheitswesen und verbindet Patienten mit gleichberechtigten und zugänglichen virtuellen Gesundheitsdiensten, unabhängig von Alter, Standort oder finanzieller Situation. Dies schließt auch Patienten mit potenziell stigmatisierenden Erkrankungen wie Substanzkonsum, psychischen Erkrankungen und anderen ein.

Weitere Informationen über die Plattform und die Dienste von Rocket Doctor finden Sie unter www.rocketdoctor.io(USA) www.rocketdoctor.ca(Kanada) oder per E-Mail an media@rocketdoctor.io.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf sein Geschäft und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf die Umsetzung seiner Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren zeitliche Planung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die potenzielle Übernahme von Rocket Doctor beziehen, einschließlich des erwarteten Abschlusses der geplanten Transaktion oder überhaupt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Canadian Securities Exchange, und der Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion sowie anderer Faktoren oder Informationen. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com übernimmt keine Verpflichtung, sie öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

