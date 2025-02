UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Diese seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Zulieferer für die Halbleiter- und Optikbranche habe zwar mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, der Auftragseingang sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das könne am Markt verhalten aufgenommen werden./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 21,08EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m