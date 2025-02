Verbio übertrifft Erwartungen trotz rückläufiger Geschäftsentwicklung

Straßenkoeter schrieb gestern 19:55

Frage zurück, wie dumm kann man denn sein? Bei uns geht die Wirtschaft wegen der teueren Energie den Bach runter, siedelt scharenweise in die USA um, da da die Energie noch erschwinglich ist. Wir unterstützen die Ukraine mit Milliarden an Steuergeldern und zum Dank kappt uns die Ukraine die günstige Energie aus Russland. Was unsere Wirtschaft schwer schädigt und das Steueraufkommen immer geringer werden lässt. Trotzdem zeigt unsere Politik dafür Verständnis und unterstützt die Ukraine weiter mit Milliardenbeträgen. obwohl sie sehen müsste, dass die Ukraine, die ja angeblich auch Nordstream zerstört hat, unserer Wirtschaft schweren Schaden zugefügt hat. Russland ist das egal, die verkaufen ihre Energie nun eben nach Indien und China.