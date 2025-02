Dax startet vor US-Inflationsdaten im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet und hat sein Rekordniveau damit vorerst gehalten. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.075 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Bayer und die Deutsche Börse, am Ende Siemens Energy, Rheinmetall und Merck.



"Der Dax bleibt aktuell der große Börsenstar", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Bei Betrachtung der Schlusskurse war das gestern Allzeithoch Nummer 14 in diesem Jahr. Jetzt fehlt nur noch eines, um mit der Zahl der Rekorde aus dem zweiten Halbjahr 2024 gleichzuziehen."









Zuletzt war der Dax im Jahr 2015 so früh im Jahr so deutlich im Plus. Damals ging es zunächst deutlich weiter nach oben, ehe im Sommer der große Einbruch kam. Am Jahresende stand der Dax unter dem Verlaufshoch aus dem Februar. "Geschichte wiederholt sich zwar nicht. Aber sie darf auch an den Börsen mahnen und zum Nachdenken anregen", so AltmannDer Datenhöhepunkt des Handelstages ist am Mittwoch die US-Inflationsrate für den Januar. "Anleger und Analysten rechnen im Monatsvergleich mit einem Preisanstieg um 0,3 Prozent. Das wäre ein Wert, der die aktuelle Abwarte-Haltung der Fed bestärken würde", sagte der Marktexperte.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0374 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9639 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,48 US-Dollar; das waren 52 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.