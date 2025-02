Gelingt diesmal ein Signal?

In 2021 markierte der MDax noch bei 36.428 Punkten ein frisches Rekordhoch, musste sich im darauf folgenden Jahr jedoch zurückziehen und fiel auf 21.456 Zähler zurück. Seitdem hat sich in 2023 und 2024 eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 23.476 und auf der Oberseite um 27.371 Punkten eingestellt. Innerhalb dieser wechseln sich die untergeordneten Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab. Doch eine markante Formation und damit ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft lässt sich dennoch erkennen, eine inverse SKS-Formation. Aktuell notiert das Barometer an der dazugehörigen Nackenlinie und könnte demnächst einen Ausbruchsversuch darüber probieren.

Hoffnung auf Politikwechsel