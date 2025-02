UBS belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Diese seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Zulieferer für die Halbleiter- und Optikbranche habe zwar mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, der Auftragseingang sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das könne am Markt verhalten aufgenommen werden./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:55 / GMT