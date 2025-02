HEIDELBERG steigert Profitabilität im dritten Quartal im Geschäftsjahr 2024/2025 deutlich (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,02 % und einem Kurs von 1,112 auf Tradegate (12. Februar 2025, 09:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,99 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 331,88 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -11,03 %/+77,94 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Umsatz in Q3 auf Vorjahresniveau, bereinigte EBITDA-Marge auf 9,2 Prozentsignifikant verbessert- Auftragseingang in Q3 um 8,3 Prozent, nach neun Monaten um 7,7 Prozent überVorjahr- Hoher Auftragsbestand sorgt für starkes Schlussquartal- Jahresprognose bestätigt, bereinigte EBITDA-Marge soll im GJ 2025/2026 auf biszu rund 8 Prozent steigen- Packaging bleibt Wachstumstreiber- Wachstumsstrategie verspricht mittelfristig Umsatzpotenzial von mehr als 300Mio. EURDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat die ersten neun Monate (1.April bis 31. Dezember 2024) und das dritte Quartal (1. Oktober bis 31. Dezember2024) des Geschäftsjahres 2024/2025 im Rahmen der kommunizierten Erwartungenabgeschlossen. Das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres wiesinsbesondere bei den operativen Ergebniskennzahlen deutliche Verbesserungengegenüber dem ersten Halbjahr und dem Vorjahresquartal auf. Die bereinigteEBITDA-Marge lag im dritten Quartal bei 9,2 Prozent (Vorjahresquartal: 5,7Prozent). Hier wirkten sich vor allem die verstärkten Kostenmaßnahmen sowie diehohe Kapazitätsauslastung positiv aus.Der Umsatz konnte im Verlauf desbisherigen Geschäftsjahres 2024/2025 von Quartal zu Quartal gesteigert werdenund erreichte im dritten Quartal mit 594 Mio. EUR das Niveau desVorjahresquartals (594 Mio. EUR). Der Auftragseingang stieg im dritten Quartalum rund 8,3 Prozent auf 550 Mio. EUR (Vorjahresquartal: 508 Mio. EUR) und wardamit deutlich besser als die aktuelle Entwicklung im Maschinen- und Anlagenbauin Summe. Hierzu haben vor allem die Region EMEA (+ 16 Prozent) und das SegmentPackaging Solutions (+ 15 Prozent) beigetragen. Der hohe Auftragsbestand von 903Mio. EUR bildet die Basis für ein sehr starkes Schlussquartal."Wir konnten in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld Umsatz und operativesErgebnis quartalsweise kontinuierlich steigern. Dank unseres hohenAuftragsbestands bestätigen wir die Erreichung unserer Jahresziele", sagteJürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Und für kommendes Jahrwerden wir mit der Umsetzung des Zukunftsplans und Effizienzsteigerungen dieKosten weiter senken. Diese Kostendisziplin zahlt sich positiv auf unsereProfitabilität aus, die sich im nächsten Geschäftsjahr weiter verbessern soll."Aufgrund der guten Auftragslage rechnet das Unternehmen insbesondere im viertenQuartal des Geschäftsjahres mit einer deutlichen Umsatzsteigerung. Dasbereinigte EBITDA betrug nach neun Monaten 86 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum:bereinigt 135 Mio. EUR), die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 5,7 Prozent(Vorjahreszeitraum: 8,0 Prozent). Insbesondere das niedrige Umsatzvolumen im