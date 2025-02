Hoch die Tassen! Heineken mit Knaller-Zahlen

Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Anstieg des organischen Betriebsgewinns vor Sonderposten und Abschreibungen um 8,3 Prozent auf 4,51 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognose der Analysten von 5,3 Prozent.

Das Unternehmen, zu dessen Marken Amstel, Cruzcampo und Kingfisher gehören, sagte, der Betriebsgewinn werde im Jahr 2025 um 4 bis 8 Prozent steigen.

CEO Dolf van den Brink zeigt sich zufrieden: "Wir haben solide Ergebnisse erzielt, mit einem breit angelegten Wachstum und einer Gewinnsteigerung im Jahr 2024. Der Nettoumsatz stieg um 5 Prozent, bei einer starken Betriebsgewinnsteigerung von 8,3 Prozent.

Besonders hervorzuheben ist, dass unser Biervolumen in allen vier Regionen, sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern, zugenommen hat.