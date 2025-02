UBS belässt Siemens Energy auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

007spekulatius schrieb heute 07:10

Ausblick

Weiterhin gehen wir für das Geschäftsjahr 2025 von insgesamt günstigen Rahmenbedingungen im relevanten Marktumfeld von Siemens Energy

aus. Das Wachstum des Stromverbrauchs, Ersatzinvestitionen und die Notwendigkeiten der Energiewende erfordern Investitionen in die Energieinfrastruktur, die alle Geschäfte von Siemens Energy begünstigen. Bei Siemens Gamesa arbeiten wir weiter an den Maßnahmen, um im Geschäftsjahr 2026 Break-even zu erreichen. Wir streben weiter die Aufnahme der Vertriebsaktivitäten für die 5.X-Onshore-Turbine im Laufe des Geschäftsjahres 2025 an.

Wir erwarten für Siemens Energy im Geschäftsjahr 2025 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 8 % bis 10 % und eine Ergebnis-Marge vor Sondereffekten zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Wir gehen

davon aus, dass wir einen Gewinn nach Steuern um den Break-even erzielen werden, ohne Berücksichtigung der erwarteten positiven Sondereffekte infolge der Abspaltung des Energiegeschäftes von Siemens Limited, Indien. Aufgrund der Entwicklung im ersten Quartal gehen wir nun davon

aus, die bisherige Prognose für den Free Cashflow vor Steuern in Höhe von bis zu 1 Mrd. € zu übertreffen. Wir beabsichtigen die Aktualisierung der

Prognose für den Free Cashflow vor Steuern mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025.

Im Ausblick für Siemens Energy sind keine Belastungen im Zusammenhang mit rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten enthalten.