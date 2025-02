JPMorgan belässt Teamviewer nach Zahlen auf 'Neutral'

JBelfort schrieb 03.02.25, 21:13

Schreibt Management heute auf LinkedIn. Der Deal wurde also heute geclosed. Somit ist das Ding durch und die Finanzierung auch.



„With the closing of TeamViewer’s acquisition of 1E, we're officially starting an exciting new chapter!



Our exceptional tech teams at TeamViewer and 1E now have the important task to seamlessly integrate and harness the power of both companies. Together, we’re combining remote connectivity with Digital Employee Experience (DEX) to create innovative, AI-driven solutions that will transform IT operations and empower businesses worldwide.



I have no doubt that our talented teams will succeed in driving incredible innovation and making a lasting impact as we move forward on this journey together!“